Девушка отослала снимок пениса отцу, после чего мужчина попал в больницу. Историю рассказала пользовательница Reddit c ником -73ss0n, передает портал «Корреспондент.нет».

По словам девушки, незнакомый юзер прислал ей снимок мужского достоинства. Пользовательница заблокировала автора снимка, а само фото захотела переслать другу, чтобы посмеяться над ситуацией.

В это же время девушке написал отец, который находился на втором этаже дома в постели после операции. Он попросил дочь подняться к нему, и девушка впопыхах перепутала пользователей и отослала фото пениса отцу с подписью- “Спорим, у тебя не такой красивый”.

Мужчина так удивился сообщению, что закашлялся и у него разошелся один шов. Его доставили в больницу.

Сообщается, что сейчас с мужчиной все хорошо и он воспринял историю с юмором. Пост за один день собрал более 33,6 тысячи лайков.

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