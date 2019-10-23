Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство Германии за отказ признать голодомор геноцидом украинского народа. Свою позицию он высказал агентству УНИАН.

Дипломат заявил, что аргументы немецких скептиков в этом вопросе «не выдерживают серьезной критики». В частности, Мельник не согласен с позицией, что голод 1932-1933 годов охватил не только территорию Украины, а термин «геноцид» не был определен в международном праве до 1948 года. Он заявил, что «историческая правда на стороне Украины, а голодомор непосредственно касается и самой Германии», которая знала о масштабах бедствия, устроенного Сталиным.

22 октября госминистр немецкого МИДМихаэль Рот заявил, что правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода геноцидом украинского народа, несмотря на то, что это была «страшная, ужасающая гуманитарная катастрофа»

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