Россия посоветовала Североатлантическому альянсу покупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов. Об этом постпредство России при НАТО написало в Twitter-аккаунте.

По данным российского постпредства, агентство НАТО по закупкам заказало 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей и обмундирования для холодной погоды до минус 40 градусов. Альянс готов выделить 70 миллионов евро.

«Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград?» — сказано в сообщении российской миссии при НАТО.

Minval.az