Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии прекращается, остальное будет зависеть от выполнения договорённостей по отводу курдских подразделений.

Об этом он сказал по итогам переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Она прекращается, всё будет зависеть от того, насколько будут выполняться договорённости, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений», — цитирует RT министра.

Minval.az