В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана, продолжавшиеся более шести часов.

— Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границ Сирии, — сказал Путин по итогам пресс-конференции, пишет «Лайф».

Также президент России заявил, что в ходе переговоров с лидером Турции были обсуждены дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса в Сирии, который сами сирийцы будут вести в рамках Конституционного комитета.

Кроме того, затрагивалась и гуманитарная проблематика. Путин заявил, что считает необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину.

Не осталась без внимания и тема расчётов в национальных валютах между Россией и Турцией, а также вопрос расширения использования карт «Мир» на территории Турции.

Minval.az