Авария произошла на руднике «Таймырский» ПАО ГМК «Норильский никель», три человека погибли, несколько — пострадали, сообщает во вторник пресс-служба компании.

«В результате аварии, произошедшей 22 октября 2019 г., пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибли три человека», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося не указаны.

Сообщается лишь, что «обстоятельства произошедшего выясняются».

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Отмечается, что «Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.

Рудник «Таймырский» продолжает работу, уточнил представитель компании.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, погибшие обнаружены на отметке 1345.

«Нашли их коллеги. Обстоятельства гибели пока не ясны, однако обрушения породы в месте инцидента не было», — сказал источник.

Minval.az