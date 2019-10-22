Посольство Ирана назвало причину смерти дочери руководителя дипмиссии Махди Санаи. В официальном заявлении посольства в Twitter говорится, что 28-летняя Арафе Санаи скончалась из-за нарушения мозгового кровообращения.

«В результате инсульта скончалась госпожа Арафе Санаи…» — гласит сообщение.



Ранее СМИ сообщали, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. При этом «МК» узнал подробности трагедии: тело молодой женщины нашли под окнами квартиры в Подсосенском переулке. Очевидец, обнаруживший погибшую, рассказал, что она, вероятно, упала с высоты на припаркованный автомобиль.

Minval.az