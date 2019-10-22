На границах Беларуси накаляется ситуация. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на мероприятии по случаю годовщины создания Службы безопасности президента, передает агентство «Белта».

По его словам, на планете буквально не по дням, а по часам растет напряженность.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — заявил он.

Он также добавил, что в случае агрессии против Беларуси Службы безопасности президента должна стать во главе подразделений.

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