Если вы ещё не сталкивались с таким явлением, как стукачество на работе, то вам неизбежно предстоит знакомство с этим видом борьбы за «место под солнцем». Явление нередкое и неприятное предстоит для всего коллектива, потому что вносит оттенок нервозности как в производственные, так и в личные отношения сотрудников. А уж если вы сами стали жертвой такого наушника, очень неплохо бы знать, как помешать ему испортить вашу репутацию в глазах начальства и коллектива, как наказать стукача на работе, чтобы никому больше неповадно было заниматься этим видом «сольного творчества».

Вычислить доносчика можно по внешним признакам: он любит быть инициатором разговора, но никогда не высказывает чёткого мнения по обсуждаемому вопросу. Говорит общими фразами, в третьем лице («есть мнение, что…», «говорят, что…»). Он приятен в общении, коммуникабелен, всегда в центре событий. Если кому-то перемывают кости или где-то намечается конфликт – он тут как тут. Ему некогда работать – он на посту. О хорошем: если на вас стучат, значит, в глазах начальства вы что-то из себя представляете, иначе зачем «дятлу» пытаться вас очернить? Раз стукач на вас доносит, значит, его уязвляет сам факт вашего существования, а это уже начало успешной карьеры. И хотя это слабое утешение в ситуации, когда вы, благодаря «доброжелателю», находитесь под пристальным вниманием руководства, всё же из этого можно даже извлечь для себя пользу: работайте с огоньком, и начальству придётся это заметить. И уж тогда ваш начальник сам будет думать, как наказать стукача, который ввёл его в заблуждение на ваш счёт.

Некоторые думают, что, предложив доносчику свою дружбу, они обезопасят себя от результатов его деятельности. Увы! Рождённый доносить не делает исключений ни для кого. Вашу дружбу он расценит как шанс узнать вас поближе, чтобы настучать о вас побольше. И бесполезно взывать к его совести: он вас не поймёт, он не считает стукачество чем-то позорным. Если не хотите, чтобы о вас сплетничали шефу, не рассказывайте о себе ничего лишнего. Не кормите любопытство ваших сотрудников, не давайте пищу для домыслов и вымыслов информатору.

Подавайте информацию дозированно и с выгодой для себя. Расскажите, например, что в свободное от работы время занимаетесь изучением иностранного языка, что читаете специальную литературу с целью повысить свой профессиональный уровень. Намекните между делом, что у вас сильные покровители, это добавит вам баллов в глазах шефа. Но не перестарайтесь: начальник может обратиться к вам с просьбой решить через ваши связи серьёзную проблему, а вы можете не суметь ему помочь. Продумывая ходы, как в шахматах, вы сможете посадить стукача в лужу.

Слейте, например, в общей беседе в присутствии «дятла» некую дезинформацию, с которой он тут же побежит к начальству. Когда выяснится, что имела место «деза», начальственный гнев падёт на голову осведомителя. Ещё пара таких проколов, и репутация стукача в глазах шефа погибнет безвозвратно. Если стукач не скрывает своей подлой сущности и бегает в кабинет руководителя, никого не стесняясь, метод борьбы с ним должен быть таким же откровенным: игнорируйте «дятла» на всех уровнях, кроме производственного. Не разговаривайте с ним, не обращайтесь ни с какими просьбами, не отвечайте на его вопросы, смотрите сквозь него. Никто не сможет долго выдержать такого отношения. Обычно, хватает полгода на то, чтобы довести стукача до увольнения.

На самом деле, гарантированно устранить «дятла» может только начальник. Ему достаточно лишь прекратить поощрять доносительство и наказать стукача. Но таких принципиальных руководителей немного, большинство из них хоть и не любит «мастеров художественного стука», но хотят знать, что происходит в коллективе за их спиной, и негласно поощряют этот вид офисного искусства. Рядовому сотруднику бороться с осведомителем трудно, но можно попытаться лишить его поводов для творчества: не опаздывайте, не прогуливайте, не зависайте в рабочее время в соцсетях. Короче, соблюдайте трудовую дисциплину, и «санитару офиса» просто нечего будет вам вменить.

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