В Москве начинает свою работу кафе «Добродомик», расположенное на Тушинской, 12. Ежедневно люди пожилого возраста смогут здесь получить бесплатные горячие обеды.

Меню разработано с учетом предпочтений пенсионеров — это простые и питательные блюда, привычные для советского человека. Например: салат «Мимоза», солянка мясная, бефстроганов и картофельное пюре, компот из сухофруктов. Ежедневный рацион будет разнообразен, но в состав обеда обязательно войдет салат, суп, горячее блюдо и напиток.

Отметим, что «Добродомик» реализован по инициативе бизнесмена и музыканта Эмина Агаларова и основателей проекта — Александры Синяк и Евгения Гершевича.

В кафе, помимо бесплатных обедов, будет действовать постоянное меню с приятными ценами. Такой формат позволит «Добродомику» зарабатывать средства на свое развитие, а, значит, обеспечивать бесплатными обедами большее количество пенсионеров.

Minval.az