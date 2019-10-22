Утро в Армении началось с приятной новости: а Тодд Филлипс-то, оказывается, создавая образ легендарного Джокера, банально передрал фасон шмоток, в которых миллионы зрителей увидели злодея на экране ни у кого-нибудь, а у Армена Джигарханяна.

Собственно, это наблюдение было сделано не нашими соседями, а некой дотошной дамочкой по имени Лилиана Пертенава. Дамочка прокомментировала свое наблюдение изданию Лайф и отметила в интервью, что уже потребовала отозвать прокатное удостоверение у американской картины, так как Голливуд своровал одежду у персонажа Козюльского из фильма «Ширли-мырли». Так же она отправила официальную жалобу в Министерство Культуры РФ, дескать, обратите внимание: враждебная нам Америка ворует фасоны одежды, созданные в России.

Естественно, такой новостью не могли не поделиться наши носатые соседи, с удовольствием разместившие ее на заглавных страницах ведущих армянских СМИ. Конечно же, очередной повод для гордости! Сам Тодд Филлипс у армянина Джигарханяна образ передрал. Прекрасная возможность возопить на весь мир, а, возможно, и деньжат под «енто дело» подзаработать.

Всем любителям зловещего образа героя комиксов, созданного еще в 40-вых годах прошлого столетия, известно, что его костюмы трансформировались постоянно: поначалу злодей одевался в фиолетовый костюм и ярко-зеленую рубашку, затем, когда его образ примерил на себе Ромеро, фиолетовый костюм сменился на красный, Джек Никлсон, также создавший образ Джокера, остался в фиолетовом костюме, но сменил цвет зеленой рубашки на желтый.

Именно из этих образов и был собран костюм для Джокера, которого блестяще сыграл Йоахим Фенникс.

А потому ни о каком «плагиате» и речи быть не может – во всяком случае, со стороны Голливуда! Понятно, что Армен Борисович не сам себе костюмы придумывает, так что с него и взятки гладки.

Мы не в курсе, кто такая эта Лилиана (может быть, действительно фанатка справедливости, протестующая против плагиата), но она здорово подыграла армянам на дудочке. Хотя, если уж и говорить о плагиате, то весьма странно, что эта самая Линиана не в курсе страсти самих армян к плагиату. Уж кому, как ни нам знать о том, сколько исконно азербайджанских значений присвоили себе армяне! Взять хотя бы ту самую пресловутую долму, лаваш, народный танец «Кочари». Список украденных у азербайджанцев терминов и значений носатые соседи ежегодно расширяют, выдавая чужое за свое, хотя на самом деле всему миру давно уже известна эта армянская привычка – воровать. Прям многовековая клептомания какая-то! А на самом деле, если отбросить в сторону сарказм и серьезно подойти к пресловутому вопросу воровства, то, согласно первоисточникам, а именно трудам многих армянских историков и искусствоведов, нация эта ну очень нечиста на руки и не стесняется никакими действиями во имя «прославления великой Армении». Цель оправдывает средства. Но оправдывает ли?

А вот, собственно, и источники, полностью подтверждающие факт армянского воровства у азербайджанского народа:

Хачатур Абовян, основоположник современной армянской литературы, писатель, педагог: «В разговорной речи наш народ употребляет не только отдельные слова по-азербайджански, но и предложения целиком».

Ему же принадлежит высказывание о том, что армяне усвоили огромное количество тюркских слов и пользуется ими поныне.

Газарос Агаян, армянский искусствовед, писал, что известные любовные дастаны, сказания Востока – «Ашыг Гариб», «Асли-Керем», «Шах Исмаил», «Фархад-Ширин», «Лейли-Меджнун», богатый героическими мотивами «Кероглы» стали переводить с азербайджанского на армянский язык, подражая или же создавая одинаковые по содержанию.

А потому, даже если – по уверению Лилианы – костюмеры Голливуда смошенничали и все же передрали фасон костюма у Армена Джигарханяна, то таким образом армяне получили то, что заслужили, ибо если воруешь у воров – то в этом нет ничего позорного и постыдного, ибо только таким образом восстанавливается равновесие. Не воруйте сами, и не обворованы будете.

Яна Мадатова

Minval.az