Президент США Дональд Трамп сформировал негативное мнение об Украине как коррупционном государстве под влиянием недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, утверждает газета Washington Post.

По данным ее источников, на прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в закрытых показаниях Конгрессу, что Путин и Орбан стали ключевым фактором, настроившим Трампа против Украины накануне его телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Трамп несколько раз общался с Путиным и Орбаном в первые месяцы после победы Зеленского на выборах в Украине. Российский президент во время майского разговора с Трампом сказал, что пока не общался с Зеленским, но раскритиковал его за связь с олигархом Игорем Коломойским, которого в России не любят.

Путин «сделал то, что обычно» — пытался подорвать отношения между Украиной и США, сказал Washington Post бывший американский чиновник, знакомый с содержанием разговора. По его словам, Путин всегда говорит, что «Украина — просто логово коррупции».

Встреча Трампа и Орбана, который не питает симпатий к Украине, также состоялась в мае. Один из присутствующих на ней записал в своих заметках, что переговоры с Орбаном очевидно укрепили представления Трампа о текущей ситуации в Украине. По данным издания, в Белом доме в принципе пытались предотвратить переговоры с венгерским премьером. «Мы были против, так как знали, что существует большой шанс, что Трамп и Орбан найдут общий язык и поладят», — цитирует газета одного из собеседников.

В то же время источники газеты подчеркивают, что ни Путин, ни Орбан не намекали Трампу, что Украина может стать потенциальным источником компромата на бывшего вице-президента Джо Байдена.

Minval.az