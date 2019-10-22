Голодомор в СССР в 1932—1933 годах вряд ли можно назвать геноцидом. Об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в ответ на соответствующее обращение к парламенту ФРГ.

«Правительство ФРГ не считает, что события, которые произошли до 1948 года, в международном праве можно характеризовать как геноцид», — отметил Рот, его цитирует ТАСС. Он пояснил, что только с 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде. В то же время Рот добавил, что происшедшее в 1932—1933 годах было «ужасной катастрофой», передает агентство «Росбалт».

На заседании рассматривалась петиция, авторы которой призывали охарактеризовать голодомор «как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным».

Историки отмечают, что массовый голод в СССР охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана. Жертвами голода стали от 2 млн до 8 млн человек.

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