Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.

Диннано пояснил, что, по данным Госдепа, ЧП произошло после того, как морская вода перестала охлаждать реактор лежавшей на дне ракеты.

По его словам, мониторинговые службы США выяснили, что последствия взрыва были локальными. Однако беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия пыталась скрыть этот инцидент. «Это был небольшой взрыв, но достаточно опасный из-за того, что взорвался ядерный реактор, — добавил Диннано. — В действительности нас беспокоят три вещи: дезинформация, то, что [ракета] пролежала на дне моря целый год, и то, что первое, что попыталась сделать Россия в этой ситуации, — скрыть информацию».

Аналогичную версию о причине взрыва телеканал CNBC со ссылкой на данные американской разведки озвучил еще в конце августа. «На одном из судов, участвующих в операции, произошел взрыв, который вызвал реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации», — говорил один из собеседников телеканала. Слова Диннано являются первым официальным подтверждением этой версии.

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа, уточняет РБК. В результате погибли пять человек — сотрудники «Росатома». Как сообщала эта госкорпорация, ЧП произошло во время испытаний жидкостного реактивного двигателя с изотопным источником питания. После аварии в Северодвинске зафиксировали краткосрочное повышение уровня радиации (до 0,45–1,78 микрозивертов (мкЗв) в час при норме 0,11 мкЗв/час). Позднее радиационный фон восстановился.

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