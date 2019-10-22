Российское посольство в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети на территории страны, о которой ранее заявил руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS), сообщает «Интерфакс».

В понедельник глава BIS Михаил Коуделка заявил, что в Чехии разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая действует через посольство России в Праге. По его словам, эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах для атак через интернет.

В 2018 году BIS опубликовала ежегодный доклад, в котором говорилось о том, что Россия и Китай в 2017 году усилили разведку на территории Чехии. Согласно тексту доклада, Россия использует для шпионажа сайты, которые распространяют дезинформацию, а российские инвесторы покупают чешские компании.

Minval.az