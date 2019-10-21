Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не посетил заседание парламента страны, которое было инициировано с целью обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по вопросу Brexit. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что вместо Джонсона заседание посетил министр по делам Brexit Стивен Баркли.

Уточняется, что депутаты парламента посчитали такое решение неуважительным. Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд выразил заинтересованность местонахождением премьера в момент заседания по вопросам Brexit.

Кроме того, повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit было также заблокировано.

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