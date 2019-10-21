В рекомендации по внешнему виду военнослужащих армии Новой Зеландии внесены изменения, информирует, сообщает издание Daily Mail.

В опубликованной информации говорится, что в Силах обороны Новой Зеландии совсем скоро солдаты и офицеры должны будут ориентироваться на новые стандарты своего внешнего облика.

По новым правилам, военнослужащие-мужчины получили право пользоваться косметикой и наносить себе легкий дневной макияж.

Также они смогут красить ногти лаками пастельных оттенков и носить накладные ресницы.



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