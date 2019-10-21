В Сирии 12 тюрем с заключенными боевиками из других стран остались без охраны из-за турецкой операции «Источник мира».

Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — сказал глава оборонного ведомства. Он также призвал объединить усилия, направленные на борьбу с террористической пропагандой и идеологией.

Ранее Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких курдских вооруженных формирований. Речь идет о бойцах «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана».

18 октября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа.

Minval.az