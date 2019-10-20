Маршалл Голдсмит — один из самых известных коучей, автор 30 книг, многие из которых стали бестселлерами, и постоянный участник списка лучших мыслителей мира в области менеджмента Thinkers50. Своим наставником Голдсмит называет знаменитого теоретика менеджмента Питера Друкера, а среди клиентов самого Голдсмита — руководители Всемирного банка, компаний Ford, IBM и многих других крупнейших глобальных организаций. На страницах издания «Harvard Business Review — Россия» Голдсмит дал несколько советов руководителям, которые хотят стать настоящими лидерами XXI века.

Совет первый: спрашивайте, слушайте и учитесь у тех, кем вы руководите

Руководителям важно понять, что стиль менеджмента, который приносил успех раньше, не принесет успех в будущем. В прошлом лидер знал больше, чем его команда. В будущем же все чаще и чаще будут возникать ситуации, когда лидеру придется управлять только работниками умственного труда, которые знают больше руководителя. Им не нужно говорить, что и как делать. Руководители должны задавать вопросы таким сотрудникам, слушать их и учиться у них. Поэтому мой первый совет: поймите, вы будете управлять людьми, которые знают больше вас. Вы не сможете говорить людям, что и как делать. Вы будете спрашивать, слушать и учиться.

Совет второй: общение и работа со всем миром должны стать частью вашей жизни

Бизнес будет становиться все более глобальным, поэтому руководителям нужно будет научиться работать на глобальном рынке. Их мышление должно стать глобальным, а не локальным, каким оно очень долгое время было у многих. Лидерам будущего нужно научиться работать с людьми со всего света и сделать это частью своей жизни.

Совет третий: примите кросскультурное разнообразие

Руководителям необходимо адаптироваться не только к разнообразию культур внутри своей страны. Они будут взаимодействовать в масштабе всего мира с людьми самого разного происхождения, с людьми с разным прошлым. И способность адаптироваться к такому разнообразию, способность общаться с самыми разными людьми станет обязательным качеством лидера будущего.

Совет четвертый: поймите, как технологии влияют на бизнес

Новые технологии станут крайне важным вопросом для руководителей в будущем. Даже если вы не будете увлечены технологиями и не будете специализироваться на них, вам необходимо будет понимать, как технологии влияют на ваш бизнес, что они делают с ним и как они это делают. Экспертами в области технологий становиться не нужно, но без понимания технологий руководителям будущего не обойтись.

Совет пятый: учитесь создавать союзы и партнерства

Исторически руководители работали «сверху вниз», но в будущем они смогут добиваться успеха только благодаря союзам и партнерствам с разными видами организаций по всему миру и даже с конкурентами. Понадобятся разные виды союзов, отношений и партнерств. К примеру, много лет назад моим главным клиентом была компания IBM. У нее не было союзов и партнерств. Но уже сегодня они — главный элемент стратегии IBM. Умение создавать союзы станет характерной чертой лидерства во всем мире.

Две самых распространенных ошибки

Самая типичная ошибка руководителей связана с их эго, с желанием всегда побеждать, доказывать, что ты умнее всех. В своей книге «Прыгни выше головы» я пишу об этом. Когда вы находитесь в нижней части организационной иерархии, вам нужно доказывать, что вы умный, в том числе себе, вам нельзя ошибаться. Когда вы наверху карьерной лестницы, вам нужно помогать другим людям становиться лучше. Вам больше не нужно быть героем, ваша цель — сделать героями окружающих. И это очень тяжело — превратиться из человека, который пытается всего добиться, которому нужно думать о себе, в лидера, который думает обо всех остальных.

Еще одна распространенная проблема связана с тем, что руководители часто добавляют лишнюю ценность. Что это значит? Представим, что я молодой, умный и полный энтузиазма сотрудник, а вы мой руководитель. Я предлагаю идею, которая вам нравится. Вместо того чтобы просто сказать, что это отличная идея, вы говорите: «Это хорошо, но почему бы не добавить к ней еще и это?» Проблема в том, что после вашего предложения качество идеи может увеличиться на 5%, но мое желание реализовать ее снизится на 50%. Это ведь больше не моя идея, теперь она ваша.

Идеальный руководитель: какой он?

Работу руководителя можно описать как работу с другими людьми и с помощью других людей для достижения тех или иных целей. Главные слова в этом определении — «другие люди». Я бы сказал, что идеальный руководитель — это тот, кто не боится посмотреть в зеркало. Это тот, кому хватает скромности, чтобы признать, что ему есть куда расти. Тот, кто достаточно дисциплинирован, чтобы делать тяжелую работу, необходимую для улучшений. Я работал с разными руководителями, и среди них есть Алан Маллали. Это выдающийся человек. Он был гендиректором компании Ford, при нем цена акций Ford поднялась с $1 до $18,4. Я имел честь быть его коучем, и я до сих пор с ним работаю, он мой хороший друг. Алан — фантастический лидер и отличный парень. Когда он покинул компанию, его рейтинг доверия среди всех сотрудников составлял 97%. То есть он был не только отличным бизнес-лидером, он был еще и замечательным руководителем для людей, с которыми работал. Они его обожали. Однажды Алан, рассказывая мне о своих сотрудниках, преподал урок. Он сказал: «Если я не эксперт по какому-то вопросу, и есть люди, которые в этом лучше разбираются, то почему я говорю? Почему бы не послушать их?»

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