Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Беларусь, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Не решено пока. Его (решения по этому кредиту) может и не будет», — сказал он журналистам в Вашингтоне.

Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.

В целом, по его словам, сейчас продолжается отработка «дорожной карты» актуализации Союзного договора России и Беларуси. «У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты, каждое ведомство по своим разделам отрабатывает», — цитирует его «Интерфакс».

О том, что Беларусь обратилась к России за кредитом на $600 млн для рефинансирования долга, стало известно еще в начале 2019 года. Однако переговоры затянулись, и уже в июле замглавы Минфина Беларуси Андрей Белковец заявил, что правительство страны завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на такую же сумму вместо российского. Параллельно РФ и Беларусь спорили о компенсациях Минску в связи с российским «налоговым маневром» в ТЭК, и эта тема не закрыта до сих пор. Силуанов в беседе с журналистами не стал комментировать тему потерь Беларуси, ограничившись фразой «Кто-то теряет, кто-то находит».

Как сообщалось, обязательства Минска по погашению внешнего госдолга в 2019 году составляют $3,2 млрд, в том числе обслуживание — $1,1 млрд, погашение или рефинансирование — $2,1 млрд.

Minval.az