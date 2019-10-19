Щенок с зелёной шерстью родился у трёхлетнего дога в американском городе Каньоне, сообщает Лайф.
По словам хозяйки собак Кэдди Уильямс, остальные семь щенят обычного цвета.
Всё потомство чувствует себя нормально.— Я была в шоке, когда он родился, — призналась женщина в интервью местному телеканалу KRDO.
Такой случай не первый, ранее зелёный щенок родился в Шотландии.
Появление таких собак связано с наличием пигмента желчи биливердин в плаценте матери.
Цветными такие животные остаются ненадолго, вскоре они приобретают обычные для породы оттенки.