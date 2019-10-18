У ряда станций московского метрополитена вечером в пятницу проходят одиночные пикеты в поддержку осужденных и обвиняемых по так называемому «московскому делу», передает интернет-портал svoboda.org.

Пикеты организует Ассоциация независимых муниципальных депутатов. На странице акции в фейсбуке говорится, что политические репрессии в России набирают силу, и цель пикетов – «сказать нет полицейскому произволу».

Одиночные пикеты не требуют согласования с властями.

Среди тех, кто намеревался выйти на пикеты – писатель Алиса Ганиева, актер Сергей Фролов, актрисы Юлия Ауг и Яна Троянова, публицист Юрий Сапрыкин, журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Илья Азар, депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Михаил Тимонов, Сергей Митрохин и Дарья Беседина, бывший обвиняемый по «московскому делу» Алексей Миняйло и другие.

Пикеты проходят у наиболее загруженных станций московского метро – как на Кольцевой, так и на радиальных линиях.

Прекратить «московское дело» и освободить всех задержанных и осуждённых также потребовали более ста депутатов из Санкт-Петербурга. Большинство из них – муниципальные депутаты. Среди подписавшихся под открытым письмом и пять депутатов Законодательного Собрания города: Михаил Амосов, Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалёв и Александр Рассудов.

По «московскому делу», возбуждённому после акции протеста 27 июля, или по делам, связанным с ним, были осуждены семь человек, шесть получили реальные сроки. Семь человек находятся в СИЗО, причём четверых отправили туда на этой неделе. Ещё несколько человек под домашним арестом. Айдар Губайдулин, который был под подпиской о невыезде, накануне сообщил, что покинул Россию. Обвиняемые отрицают свою вину.

Minval.az