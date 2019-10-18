Аппарат Государственной думы (ГД) принял к рассмотрению письмо азербайджанской общины Москвы в связи с поездкой депутата Константина Затулина на оккупированные территории Азербайджана, сообщил председатель региональной общественной организации «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев.

В официальном письме от заместителя начальника отдела рассмотрения обращений граждан и организаций говорится: «Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, передано во фракцию Всероссийской политической партии «Единая Россия» для рассмотрения».

«Мы также хотим поставить вопрос о лишении Константина Затулина права выступать за пределами РФ ввиду несоблюдения этических норм», — заявил Ш.Тагиев, передает Report.

Ранее азербайджанская община Москвы направила официальное письмо председателю ГД РФ Вячеславу Володину с просьбой разобраться в вопросе нелегальной поездкой первого заместителя председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Ханкенди и поддержкой оккупационного режима в Нагорном Карабахе.

Minval.az