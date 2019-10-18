Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений, сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, помилование возможно лишь после выборов легитимных органов власти в Донбассе.

«Она может применяться <…> после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом», — сказал Боднар.

Замглавы украинского МИД подчеркнул, что под амнистию не попадают те люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в 2014 году.

Minval.az