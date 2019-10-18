Эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения установили возможную причину, из-за которой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой, пишет «Фонтанка.ру».

Специалисты изучили техпаспорт дороги, а также схему ДТП, в котором погиб артист.

Преподаватель кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ и эксперт Института безопасности дорожного движения Егор Голов объяснил, из-за чего машину Цоя могло вынести на проезжую часть. Эксперт пришел к выводу, что обустройство дороги, где произошло ДТП, не соответствовало требованиям. Причиной аварии могло стать отсутствие дорожных знаков о сужении дороги и опасном повороте.

На снимке спустя 2 месяца после аварии знаки есть, поэтому эксперт предположил, что они появились уже после ДТП. По его словам, об этих указателях нет упоминаний в перечне знаков и дорожных указателей Тукумского края Латвии.

Minval.az