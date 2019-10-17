Фейковая карта с сопроводительным текстом 14 октября была размещена в социальной сети Facebook на фейковом аккаунте под именем министра обороны Турции. Согласно карте, Турция претендует на части территорий Болгарии, Армении, Азербайджана и Грузии, сообщает «Грузия Онлайн».

Facebook-страница, на которой опубликована данная карта, на самом деле не принадлежит министру обороны Турции.

Генеральный консул Турции в Батуми Макбуле Кочак изданию «Батумелеби» заявил, что распространенная карта ложь и он поставит в известность официальную Анкару. Консул также советует гражданам полагаться только на ту информацию, которую распространяют официальные лица и не поддаваться дезинформации.

По заявлению консула, с начала военной операции, начатой ​​Турцией на севере Сирии, в социальной сети не раз публиковались посты, содержащие дезинформацию.

Minval.az