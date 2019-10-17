Дорожная полиция России может использовать опыт Азербайджана в применении камер-балок, пишет российское издание «Коммерсант» со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

«В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке. Закупка подобной техники, возможно, начнется уже в следующем году. В ГИБДД считают, что подобные камеры должны прийти на смену мобильным «треногам», которые давно вызывают раздражение у населения», — отмечает «Коммерсант».

В России есть два производителя, у которых есть камеры, способные замерять скорость на ходу. Питерская компания «Симикон» сертифицировала новый вид комплекса «Кордон Про», которые устанавливается на треноге прямо в багажник хетчбэка (либо на крышу), и замеряет скорость у машин, которые едут сзади. Собственную скорость прибор измеряет собственным радаром, используя данные сигнала, отраженного от дорог. Второй производитель — это смоленская компания «Арсенал 67», которая делает балки со встроенной камерой, устанавливаемые на крышу патрульной машины.

По данным издания, Госавтоинспекция пока этих производителей не рассматривает, но склоняется все же к варианту с балкой нового типа на крыше. Черников рассказал, что подобную технологию увидел на вооружении полиции в Азербайджане.

Новые камеры должны «минимизировать претензии и недоверие населения к передвижным комплексам», считает начальник Госавтоинспекции.

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины», — сказал Черников.

Minval.az