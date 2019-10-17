Группа сотрудников ФБР уже продолжительное время работает в Армении и изучает личные дела местных граждан, переехавших в США на постоянное место жительства.

Об этом пишет ереванская газета «Жаманак».

Как отмечает издание, американских федералов интересуют люди, которые после переезда купили в США дорогостоящую недвижимость или совершили инвестиции.

«Сотрудников ФБР интересуют источники происхождения денег, на которые были совершены финансовые сделки в США. Источник уверяет, что в скором времени ожидаются широкомасштабные разоблачения», — указывается в заметке.

Minval.az