За последние десять лет число россиян, зависимых от алкоголя, снизилось на 40%, сообщает Минздрав РФ.

— По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом «зависимость от алкоголя» («алкоголизм») с 2008 по 2017 год сократилось на 37% — с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (с 1,46% до 0,88% населения), — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

По данным специалистов, снизилось и потребление алкоголя — с 15,7 литра на человека в 2008 году до 9,3 в 2018 году. Кроме того, в 2,2 раза сократилась заболеваемость алкогольными психозами.

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