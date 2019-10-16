Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии должна принести извинения России и российскому народу для возобновления авиасообщения между двумя странами и восстановления отношений в целом.

«Президент Грузии должна извиниться перед гражданами России и нашей страной, потому что в этой ситуации именно руководство Грузии было ответственно за проведение и Межпарламентской ассамблеи православия, и за всю ту ситуацию, которая произошла в дальнейшем», – заявил Володин.

«Позиция депутатов Госдумы, представителей народа РФ, заключается в том, чтобы в этих вопросах все-таки была не только ясность, но и справедливость была восстановлена», – добавил он.

Minval.az