Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Визит может состояться до конца октября», — цитирует агентство ответ Пескова на соответствующий вопрос.

О том, что Путин позвал Эрдогана в Россию и получил согласие, стало известно после телефонного разговора двух лидеров 15 октября. Во время него они обсудили конфликт в Сирии и необходимость предотвращения столкновений между турецкой и сирийской армиями.

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