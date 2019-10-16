Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг военной операции в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В частности, стороны пришли к мнению о необходимости предотвращения вооружённого конфликта.

— Президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. Глава российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ, которые охраняются сегодня курдскими вооружёнными формированиями, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган высказались за продолжение политического урегулирования ситуации в Сирии. Также российский лидер пригласил своего коллегу посетить в ближайшие дни Москву с рабочим визитом. Эрдоган принял данное приглашение.