Что кроется за недавней публичной помпой Константина Затулина на Форуме друзей «Арцаха» в Ханкенди? Сразу отвечу. Рачительная попытка личного ребрендинга в глазах пашиняновской свиты – вот что! Смотрите. Не далее как десять месяцев назад автор армянского сайта http://armenianreport.com/pubs/204792/ обрушился на думского депутата с жуткими оскорблениями и прямыми обвинениями в подкупе и содержании со стороны прежнего режима Армении. Цитирую: «Затулин никогда не был другом армянского народа. Он всегда был представителем имперской России, кормившимся с рук прежнего коррумпировано-олигархического режима в Армении. Все его поездки и проармянские выступления щедро оплачивались сначала Кочаряном, а затем Саргсяном. Чего уж тут лукавить – даже его избрание в Госдуму от Сочи было щедро проплачено и поддержано нашей диаспорой в Краснодарском крае. Но как только режим в Армении рухнул и новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, в нем сразу же взыграла обида, которую он не преминул публично продемонстрировать. Нет, если бы Пашинян согласился содержать эту проститутку в мужском обличье, то этот пройдоха наверняка воздерживался бы от резких выпадов в сторону внешнеполитического курса Еревана».

Да-а, неслабо отхлестали хозяева-армяне депутата РФ, осмелившегося на интервью «Комсомольской правде», в котором он критиковал новую власть в Армении. Будь жив Герцен, то наверняка адресовал бы Затулину свою яркую фразу, адресованную вульгарным народникам: « Вы кланялись не уважая, а они толкают Вас не извиняясь».

Риторика Затулина в Ханкенди подсказывает, что за период, минувший после публичной порки российского депутата, армянский лидер «революции за $200 тыс». решил оставить в силе примитивную, но эффективную технологию своих предшественников по подкупу говорящих марионеток. Судя по всему, в приоритетах Никола Пашиняна романтизм уступил место триумфатора прагматизму, и у нынешней власти Армении тоже в силу вступило бабло, которое порождает зло. В результате Затулин вновь некисло устроился на армянском полигоне фальсификаций, испражняя НЕконструктивные, НЕполиткорректные и НЕэтичные формулировки. Невооруженным глазом видно, что одноклеточные мысли и куцые сентенции руководителя Института стран СНГ о сепаратистском образовании под украденным из албанского языка названием «Арцах», как и деньги, чеканились в Армении.

Копируя почерк армянского агитпропа, Затулин пытается облачить ложь в тогу правды и декларирует врашливые тезисы сепаратистов, отрицая факты истинной истории и возводя на пьедестал Совести и Справедливости чудовищные подлоги и фальсификации. Более всего возмущает то, что он пытается выставить русский народ как сторонников воинствующего национализма. Между тем дашнакская политика «выжженной земли» в столь громадных масштабах не пришла в голову даже нацистам! Даже они с такой методичной жестокостью не рушили памятники старины европейских и советских городов, как это сделали армянские вандалы с уникальными памятниками древнейшей Ходжалы-Кедабекской культуры, албанскими монастырями, рукописями, кладбищами, средневековыми азербайджанскими мечетями, мавзолеями и др. Говоря о масштабах разрушений на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, напрашивается и другая параллель. Гитлеровская Германия заняла 9 процентов территории Советского Союза, и это справедливо называлось Великой Отечественной войной. Армянские сепаратисты оккупировали 20 процентов территорий Азербайджана, изгнали 250 тысяч азербайджанцев с их исконных земель в нынешней Армении, а российский депутат называет это «совестью и справедливостью».

Крамольно и бессовестно озвучил сей выпускник исторического факультета МГУ преднамеренную ложь, угодливо обращаясь к «друзьям Арцаха»: «Когда ваши предки в далекие времена воздвигали монастыри в Гандзасаре, Дадиванке или Амарасе, ставшие памятниками армянского и мирового культурного наследия, никому не приходила в голову необходимость доказывать, что эта земля принадлежит людям, которые на ней живут».

Этого фрагмента из выступления Затулина достаточно, чтобы убедиться в том, что вместо проявления элементарной человеческой нравственности, профессиональной этики он пытается воздействовать на Азербайджан властью фразы и войной слов. Но ВЛАСТЬ ФАКТА СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ ПУСТОЙ ФРАЗЫ. И зиждется она на достоверных источниках российской историографии. В ряду безупречных источников XIX века, доподлинно отражающих реалии кавказских народов, почетное место занимает АКАК — «Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею» — 12-ти томная серия документов по истории Кавказа, охватывающих период с 10 века по 1862 г.

Вошедшие в этот сборник документы полностью разрушают сложившиеся почти за 200 лет фальсификации о якобы армянских церквях, в частности, Гандзасарском монастыре, расположенном на оккупированной азербайджанской территории в Нагорном Карабахе. Так, в томе V АКАК указано: «Гандзасарский монастырь: Внутренность этого портика служила усыпальнею техъ агованскихъ католикосовъ, которыми после истребления удскаго г Барды наводнениемъ Гандзасарскій монастырь обращень былъ въ ихъ резиденцию». Слово «АГВАНСКИЙ» в вышеприведенном тексте означает АЛБАНСКИЙ, но никак не армянский.

Кстати напомнить и об общеизвестной эпитафии внутри Гандсазарского Собора, которую обнаружил академик И. Орбели в начале 20-го века: « Я, Гасан Джалал…. Царь Албанский , потсроил Ганзарский собор по настоянию албанского патриарха-каталикоса Нерсеса для моего албанского народа». Таким образом, Гандзасарский собор является армянским лишь в оптике пространства армянских политиканов и лжеисториков. В достоверных же источниках он указан как сугубо албанский памятник христианства.

А исконно албанский Амарасский монастырь, который в духе клерикального террора армянского духовенства Затулин назвал древнеармянским памятником, расположен в ныне оккупированном Арменией Ходжавендском районе Азербайджана. Вот что свидетельствует о нем АКАК: «Амарасс считался одною изъ древнихъ епископскихъ кафедръ Аговании <…> служилъ древнейшею резиденциею агованскихъ католикосовъ и изъ нихъ первымъ признается св Григорисъ, похороненный тамъ же…».

Апеллируя к фактам, мы не рассчитываем даже на простое понимание затулиных и иже с ним ангажированных армянским лобби российских политиканов. Тем более мы не столь наивны, чтобы ждать сострадания и миротворческих посылов от коррумпированных служителей воинствующего сепаратизма и террора, разжигателей межнациональной розни. Мы хотим лишь одного – чтобы ВСЕ ЗНАЛИ ПРАВДУ и чтобы ОНИ не говорили, что не знают задокументированных фактов Истории.

Перед подлинными ПАМЯТНИКАМИ вся интрига лжи летит в пропасть забвения. И дырявой помпой затулиных невозможно выкачать убедительные факты из океана лжи.

Шелале Гасанова

Minval.az