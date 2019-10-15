Россия не выражала согласие с началом турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что согласия между Москвой и Анкарой о начале операции не было. «Мы всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии неприемлема», — подчеркнул он. В частности, Россия опасается того, что турецкие действия могут разрушить хрупкий межконфессиональный мир.

Лаврентьев также выразил надежду на то, что ситуация на северо-востоке Сирии нормализуется за счет диалога курдов с правительством президента Сирии Башара Асада.

Minval.az