Подозреваемого Лондоном по делу Скрипалей Руслана Боширова, которого Bellingcat называла полковником ГРУ Анатолием Чепигой, заметили на свадебных фотографиях дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова.

Об этом сообщает «Радио Свобода», проводившее совместное расследование с Bellingcat.

По данным журналистов, снимки были сделаны за полгода до отравления Скрипалей. Свадьба проходила в отеле на берегу Сенежского озера, в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских Сил специальных операций.

«Радио Свобода» утверждает, что один из детей Боширова-Чепиги участвовал в свадебной церемонии.

Журналисты выяснили, что Минобороны не афиширует личность Аверьянова: на стенде в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище, которое он окончил, вместо фото — черный силуэт, вместо фамилии — несколько букв, а вместо года выпуска — вопросительные знаки.

По данным «Радио Свобода», Аверьянов — командир войсковой части 29155, которую The New York Times назвала «секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе».

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