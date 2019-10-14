На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сaлмaном бин Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн, пишет «Газета.ру».

Путин и король Саудовской Аравии слушают гимн РФ в интерпретации местного оркестра pic.twitter.com/FygAArjKip — RT на русском (@RT_russian) 14 октября 2019 г.

На видео слышно, как музыканты промахнулись по нотам, и гимн Российской Федерации стал напоминать неудачную импровизацию.

При этом Путин не подал виду, прослушав музыкальное приветствие со спокойным лицом.

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