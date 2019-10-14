Добровольческий батальон сирийских армян имени Нубара Озаняна, отправился из Тель-Темира к городу Рас-эль-Айн, чтобы вступить в бой с турецкой армией. Об этом информирует интернет-портал eadaily.com.

Нубар Озанян, имя которого носит указанное боевое подразделение, был видным активистом партии КПТ/МЛ (Коммунистическая партия Турции/Марксистско-ленинская), участником ряда вооружённых конфликтов. В Сирии на стороне курдов воевал с боевиками террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ), убит в августе 2017 года.

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