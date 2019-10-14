В сети появилось видео, на котором запечатлен проезд кортежа президента России Владимира Путина по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Ролик в понедельник, 14 октября, опубликовали журналисты кремлевского пула в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, что лимузин российского лидера Aurus движется по улице города в окружении кавалерийского эскорта из 16 всадников, которые держат российские и саудовские флаги. На видео также попал отъезд кортежа президента из аэропорта: его автомобиль двигался в колонне из еще 16 машин и трех автобусов, а также 16 мотоциклистов.

Как отмечает «Интерфакс», в аэропорту Путина приветствовали артиллерийским салютом из 21 залпа, а во дворце короля Сальмана Бин Абдель Азиза Аль Сауда. его встретил духовой оркестр, исполнивший гимны России и Саудовской Аравии.

В октябре 2017 года саудовский король посещал Москву с официальным визитом. Тогда он проехал по улицам российской столицы в кортеже из 23 автомобилей.

Minval.az