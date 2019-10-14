США оставили пятьдесят «особо ценных» заключенных ИГИЛ во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции на страну, сообщает New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников газеты, американские военные не смогли перевести около пятидесяти «ценных» заключенных «Исламского государства» из курдских тюрем до того, как Пентагон решил вывести свои войска из северной Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вывезли худших заключенных ИГ, чтобы они не сбежали.

Однако на самом деле американские военные смогли взять под собственную охрану только двух британских заключенных — половину ячейки, названной «Битлз», которые пытали и убивали западных заложников, заявили чиновники.

Как сообщили источники издания, курды отказались сотрудничать в разрешении американским военным вывезти еще каких-либо задержанных из тюрем для пленных боевиков ИГИЛ.

В таких тюрьмах содержались около 11 тысяч человек, включая порядка девяти тысяч сирийцев и иракцев, а также приблизительно две тысячи заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Minval.az