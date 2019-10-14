Посетитель кафе в Ленинградской области убил диджея из-за отказа сменить музыку. Преступник скрылся, рассказали 47news в местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября в городе Кировске. По предварительным данным, преступником был азербайджанец. Он потребовал от диджея сменить музыку, а когда тот отказался, напал на него, ударив ножом в область сердца.

Пострадавшего мужчину отвезли в Шлиссельбургскую больницу, где он вскоре скончался.

Нападение произошло в кафе «Гызыл Гая», расположенном на Ладожской улице.

За раненого попытался вступиться сотрудник заведения, который выбежал их кухни с топориком для разделки мяса. Оружие у него выхватили из рук. Пострадавший в этот момент упал на пол.

По словам очевидцев, после этого произошла потасовка.

Minval.az