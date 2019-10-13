Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом он порассуждал в эфире телеканала «112 Украина».

По наблюдениям Кравчука, Путин «начал слушать, не просто слышать» Зеленского. «Он с [предыдущим президентом Петром] Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен [заключенными по формуле] «35 на 35″», — подчеркнул бывший украинский президент.

Помимо этого Кравчук заметил, что Москва стала иначе относиться к киевским властям. «Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно», — пояснил он.

Первый украинский глава государства заключил, что у Украины и России осталось много неразрешенных вопросов, с которыми невозможно будет справиться быстро. Однако, по его словам, «раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи».

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