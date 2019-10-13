Небольшой остров на Багамах, где проходили съемки фильмов «Казино Рояль» и «Пираты Карибского моря», выставлен на продажу за $87 млн.

Отмечается, что такая высокая стоимость острова может быть оправдана пляжами с белым песком, пальмами, пятью отремонтированными домами с отделкой и мебелью, а также местами для швартовки яхт, передает онлайн-издание «Газета.ру».

Кроме того, неподалеку есть остров у актера Джонни Деппа, сыгравшего в «Пиратах Карибского моря» Джека Воробья. На других островах живут актер Тайлер Перри и телеведущая Опра Уинфри.

Остров находится примерно в 100 км от Нассу и 400 км от Майами. Удобнее всего до него летать из аэропорта Нью Провиденса, желательно на частном самолете.

Minval.az