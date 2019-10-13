Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.

На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты всемирной Организации.

«Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

Minval.az