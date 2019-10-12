Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от своей команды в максимально сжатые сроки решить вопрос структурных изменений в полиции, пишет армянская газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники.

Сргласно информации планируется объединить в одну структуру патрульно-постовую службу и дорожную полицию. Также должны быть объединены Главное управление по уголовному розыску и Главное управление по борьбе с организованной преступностью.

По сведениям газеты, последние два подразделения порой выполняли одни и те же функции, что иногда приводило к конфликту.

Как пишет издание, это далеко не весь перечень предлагаемых изменений, однако для их реализации требуется 50 миллионов долларов, которых нет. Отмечается, что власти обратились уже к Евросоюзу с просьбой финансирования, но пока безрезультатно.

Minval.az