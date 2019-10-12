Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав стран СНГ осудил новые власти Армении за то, что они не демонтировали в Ереване памятник последователю нацистов Гарегину Нжде. После Алиева слово перешло к Пашиняну, который отметил, что Нжде боролся против турков и принялся защищать его.

Следующим выступающим после Пашиняна должен был быть президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава нашего государства, попросив разрешения у Лукашенко, ответил на слова, прозвучавшие в выступлении Пашиняна, весомыми фактами. Президент Алиев сказал:

— Я просто вынужден дать комментарий, поскольку в выступлении премьер-министра Армении речь шла обо мне, в то время, как в моем выступлении речь не шла о премьер-министре Армении и тем более об армянском народе. Считаю, что армянский народ, который так же, как и другие народы Советского Союза внес большой вклад в нашу общую победу, в первую очередь, сам должен очиститься от этого пятна, которое было нанесено стране прежним руководством.

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Если премьер-министр слушал меня внимательно, то, наверное, он тоже это уловил. Также считаю, что совершенно недопустимо сравнивать узников ГУЛАГа и других лагерей, которые были репрессированы, с нацистскими пособниками и преступниками. Свое выступление я не случайно подкрепил цитатами, их можно найти в библиотеке и в интернете. В цитате мая 2019 года Министерства иностранных дел России, цитате 12-томного издания под редакцией министра обороны России Шойгу достаточно ясно говорится, что это был за деятель. А также его цитата, как бы ни было противно, я еще раз повторю: «Кто умирает за Германию, тот умирает за Армению». Это было сказано в годы Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что в первую очередь новая власть, которая представляет себя как демократически избранная, должна очиститься от этого пятна, от этого позора и демонтировать этот памятник. А что касается того, что я проявил неуважение к главам государств, то думаю, более абсурдного тезиса, наверное, наше собрание никогда не слышало. Спасибо.

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