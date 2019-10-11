Капитуляции на Донбассе не будет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область 11 октября, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Уважаемые воины! Я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия. 24 часа в сутки. Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной. И это не просто мое личное мнение как гражданина, это позиция украинского народа, которую я как президент всегда буду отстаивать и защищать. Донбасс – это Украина. И там должен быть мир. Должно состояться полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, выведение иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей, а местные выборы должны пройти исключительно по украинскому законодательству под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей», – сказал президент.

Он заявил, что Украина не забывает об аннексированном Крыме, возвращение которого станет «следующим вызовом».

«Поверьте, у меня уже правда аллергия на слово «капитуляция». И хочу в который раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и не про Украину», – сказал Зеленский.

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