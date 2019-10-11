Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет об уходе с поста главы государства.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Хабар».

«Не жалею, конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы меня избирал, когда я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения. Ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры. У любого другого человека свой взгляд, свои отношения», — сказал он.

Назарбаев отметил, что поступил правильно.

«Поэтому не жалею, считаю, что я правильно сделал. Ради народа, ради Казахстана», — отметил экс-президент.

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