Помощник президента России Юрий Ушаков призвал все стороны в Сирии к сдержанности и тщательному взвешиванию своих дальнейших шагов на фоне начала военной операции Турции «Источник мира».

«С учётом начала операции мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги — главным образом с тем, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому регулированию, по продвижению политического процесса», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Он подчеркнул, что заседание конституционного комитета не должно быть сорвано никакими «неаккуратными» действиями.

Помощник президента отметил, что в ходе военной операции в Сирии мирные жители не должны пострадать, меры стабильности необходимо обеспечить с учётом интересов всех этноконфессиональных групп.

Ушаков добавил, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары по вопросу защиты национальной безопасности, однако «есть ключевые международные правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии».

«Прежде всего, это приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение её суверенитета», — сказал Ушаков.

Minval.az