В заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова, которая вместе с сестрой стали первыми животными своего вида, появившимися на свет благодаря клонированию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что парнокопытное умерло по естественным причинам, прожив 21 год и три месяца. Последние недели животное с трудом передвигалось самостоятельно.

В прошлом году по аналогичным причинам умерла корова-близнец.

Животные родились летом 1998 года. Ученые использовали те же технологии, что и при создании овечки Долли в 1996 году. Отмечается, что у коров было потомство.

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