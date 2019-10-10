Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев в беседе с Nation News рассказал о причинах спроса на отдых в Турции.

«Спрос на Турцию в этом году сильно вырос и продолжает расти даже осенью. Я связываю это с тем, что российские туристы привыкли к Турции», — заявил он.

По его словам, привлекательным для россиян остаётся соотношение цены и качества, а также отсутствие виз и комфортный климат.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отметил, что Турция в последние годы демонстрирует положительную динамику по росту турпоездок.

«Не только из России, но и из других европейских государств. Система «всё включено», большое количество отелей и в том числе чартерных рейсов, которые оптимизируют программы, делают путешествия более доступными», — сказал он.

По его словам, есть много альтернативных направлений: Кипр, Греция, Болгария, Испания, страны юго-восточной Азии, — но в пик сезона и на других курортах цены могут повышаться.

Minval.az